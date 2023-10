Cet évènement est passé Repair Café Salle Jospeh Donnon Villeneuve-Loubet Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Villeneuve-Loubet Repair Café Salle Jospeh Donnon Villeneuve-Loubet, 14 octobre 2023, Villeneuve-Loubet. Repair Café Samedi 14 octobre, 14h00 Salle Jospeh Donnon Réparation gratuite d’objets.

Réparer ensemble, c’est l’idée des Repair Cafés dont l’entrée est ouverte à tous.

Outils et matériel seront mis à disposition des partcipants pour effecteuer toutes sortes de réparations (équipement éléctronique, équiepement de loisirs et de sport, jouets pour enfants). Des experts bénévoles, qui ont une connaissance et une compétence de la réparation dans des domaines variés, seront présents pour accompagner les visiteurs dans leurs réparations. Salle Jospeh Donnon avenue de la libération villeneuve loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

