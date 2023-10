Octobre rose : randonnée pédestre Salle Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot, 29 octobre 2023, Le Temple-sur-Lot.

Le Temple-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Dans le cadre d’Octobre rose, la commune du Temple-sur-Lot propose deux randonnées de 7.5 ou 9km.

Rendez-vous à la salle Josiane Mascarin à 9h.

Verre de l’amitié à 11h30..

2023-10-29

Salle Josiane Mascarin

Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



As part of the Pink October campaign, the commune of Temple-sur-Lot is offering two hikes of 7.5 or 9km.

Meet at Salle Josiane Mascarin at 9am.

Glass of friendship at 11.30am.

En el marco de la campaña Octubre Rosa, el municipio de Temple-sur-Lot propone dos marchas de 7,5 o 9 km.

Encuentro en la Salle Josiane Mascarin a las 9h.

Bebidas a las 11.30.

Im Rahmen des Rosa Oktobers bietet die Gemeinde Le Temple-sur-Lot zwei Wanderungen von 7,5 oder 9 km Länge an.

Treffpunkt ist um 9 Uhr im Saal Josiane Mascarin.

Freundschaftsgetränk um 11.30 Uhr.

