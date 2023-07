Vide-grenier Amicale des sapeurs-pompiers Salle Josiane Mascarin Le Temple-sur-Lot, 30 juillet 2023, Le Temple-sur-Lot.

Le Temple-sur-Lot,Lot-et-Garonne

Vide-greniers organisé par l’association « Amicale des sapeurs-pompiers » de la Vallée du Lot. Sur le parking de la salle des fêtes Josiane Mascarin.

Restauration sur place.

Pensez à réserver..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 . EUR.

Salle Josiane Mascarin

Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine



Garage sale organized by the « Amicale des sapeurs-pompiers » association of the Lot Valley. On the Josiane Mascarin village hall parking lot.

Catering on site.

Please book in advance.

Venta de garaje organizada por la asociación « Amicale des sapeurs-pompiers » del Valle del Lot. En el aparcamiento del ayuntamiento Josiane Mascarin.

Servicio de comidas in situ.

No olvide reservar.

Flohmarkt, organisiert vom Verein « Amicale des sapeurs-pompiers » de la Vallée du Lot. Auf dem Parkplatz des Festsaals Josiane Mascarin.

Verpflegung vor Ort.

Denken Sie an eine Reservierung.

