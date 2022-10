Visite commentée de la nouvelle salle du Clion-sur-Mer Salle Joséphine Baker Le Clion-sur-Mer Catégories d’évènement: Le Clion-sur-Mer

Loire-Atlantique

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation nécessaire

Journées nationales de l’architecture handicap moteur mi Salle Joséphine Baker Rue Sainte-Victoire, 44210 Pornic Le Clion-sur-Mer 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:patrimoine@pornic.fr »}] Dans le cadre des Journées Nationales de l’Architecture, le Service Patrimoine de la Ville de Pornic vous invite à découvrir la salle Joséphine Baker, architecture contemporaine à l’esthétique « origami », en compagnie de l’architecte du projet Nathalie Debray, de l’agence Loom Architecture. Choix architecturaux, difficultés du chantier, découvrez les coulisses de la nouvelle salle polyvalente du Clion-sur-Mer.

Entrée libre dans la limite des places disponibles. Réservation nécessaire : 02 40 82 31 11 ou patrimoine@pornic.fr

