Carcassonne et Métiers d’Art pour « Sublimer le Quotidien » SALLE JOE BOUSQUET, 30 mars 2023, Carcassonne. Carcassonne et Métiers d’Art pour « Sublimer le Quotidien » 30 mars – 1 avril SALLE JOE BOUSQUET Exposition vente d’une quinzaine de professionnels des Métiers d’Art de toute l’Aude qui vous feront découvrir leur passion pour « sublimer le quotidien ».

Des ateliers de démonstrations seront proposés.

En partant de la Salle Joë Bousquet, vous pourrez déambuler dans les rues de Carcassonne à la rencontre des ateliers et boutiques des Métiers d’Art.

Mosaïste, Vitrailliste, Styliste, Céramiste, Tapissier,ect… et encore plein de métiers dont le savoir faire ancestral a su évoluer au cours des ans pour s'adapter à notre quotidien.

2023-03-30T10:00:00+02:00 – 2023-03-30T19:00:00+02:00

2023-04-01T10:00:00+02:00 – 2023-04-01T19:00:00+02:00 métier d’art carcassonne libre de droit

