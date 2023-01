Loto – École Labastide-Beauvoir Salle Jocelyn Gruvel Labastide-Beauvoir Catégories d’Évènement: Haute-Garonne

Loto – École Labastide-Beauvoir Salle Jocelyn Gruvel, 10 février 2023, Labastide-Beauvoir. Loto – École Labastide-Beauvoir Vendredi 10 février, 20h30 Salle Jocelyn Gruvel

Entrée libre et gratuite, 3€ le carton / 10€ les 5 / 20€ les 12, Buvette sur place

Loto organisé par l'APE de Labastide-Beauvoir. RDV le 10/02/23 à 20h30 salle Gruvel (derrière la Mairie, accès PMR).

De nombreux lots sont à gagner parmi 5 cartons plein et plusieurs quines !

Gros lots : Hoverboard

Drône

Bon d’achat de 100€

Enceinte karaoké

Tablette enfant Entrée libre et gratuite.

Tarif des cartons : 3€ l’unité

10€ les 5

20€ les 12 Buvette sur place : softs, bières, gâteaux, chips, bonbons…

Nous vous attendons nombreux !

Cette action permettra de participer au financement d’une sortie scolaire pour les élèves de l’école de Labastide-Beauvoir.

