Concert d’Automne SALLE JEUX ET LOISIRS Grosbliederstroff Catégorie d’Évènement: GROSBLIEDERSTROFF Concert d’Automne SALLE JEUX ET LOISIRS Grosbliederstroff, 8 octobre 2023, Grosbliederstroff. Concert d’Automne Dimanche 8 octobre, 16h00 SALLE JEUX ET LOISIRS Le Dimanche 8 Octobre, la Musique Municipale de Grosbliederstroff tiendra son concert

d’Automne. C’est dans ce cadre qu’elle aura l’honneur d’accueillir l’Harmonie de Saint-

Avold qui tiendra la première partie du concert. Venez vivre une expérience inoubliable

mêlant les bandes originales de films cultes, les chefs-d’oeuvre classiques de la musique

orchestrale et des créations inédites.

Concert à 16h00 – Ouverture des portes à 15h30 – Entrée Libre SALLE JEUX ET LOISIRS RUE DES FERMES , 57520 Grosbliederstroff Grosbliederstroff Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T16:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00

2023-10-08T16:00:00+02:00 – 2023-10-08T17:00:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: GROSBLIEDERSTROFF Autres Lieu SALLE JEUX ET LOISIRS Adresse RUE DES FERMES , 57520 Grosbliederstroff Ville Grosbliederstroff Lieu Ville SALLE JEUX ET LOISIRS Grosbliederstroff latitude longitude 49.158203;7.02858

SALLE JEUX ET LOISIRS Grosbliederstroff https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/grosbliederstroff/