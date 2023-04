Concert de Gala SALLE JEUX ET LOISIRS Grosbliederstroff Catégorie d’Évènement: Grosbliederstroff

Concert de Gala SALLE JEUX ET LOISIRS, 29 avril 2023, Grosbliederstroff. Concert de Gala Samedi 29 avril, 20h00 SALLE JEUX ET LOISIRS Le samedi 29 avril, la Musique Municipale de Grosbliederstroff tiendra son concert de Gala sous la direction de Serge DROMMER et Jean-Claude KARMANN. Venez assister à cette soirée sur le thème « Classique-Rock » avec une première partie composée des plus grandes classiques comme le Lac des Cygnes, suivi d’une partie Rock avec … surprise !

Concert à 20h00 – Ouverture des portes à 19h30 – Entrée Libre SALLE JEUX ET LOISIRS RUE DES FERMES , 57520 Grosbliederstroff Grosbliederstroff Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-29T20:00:00+02:00 – 2023-04-29T21:00:00+02:00

