[Exposition peinture & sculpture] Hommage à Odile Penelle Salle Jehan Ango (au dessus de l’Office de Tourisme) Dieppe, 29 octobre 2023, Dieppe.

Dieppe,Seine-Maritime

Le Lions Club de Dieppe vous propose de découvrir cette très belle exposition de peintures, photos et sculptures afin de rendre hommage à Odile Penelle. Son mari a confié des œuvres qui n’ont été pour la plupart jamais vues à l’association.

Au détour de votre balade à Dieppe, venez passer la porte de la salle Jehan Ango qui vous offrira en plus une magnifique vue sur le port de Dieppe..

Samedi 2023-10-29 10:00:00 fin : 2023-10-29 18:00:00. .

Salle Jehan Ango (au dessus de l’Office de Tourisme)

Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie



The Dieppe Lions Club invites you to discover this beautiful exhibition of paintings, photos and sculptures in tribute to Odile Penelle. Her husband entrusted the association with works that, for the most part, have never been seen.

As you stroll through Dieppe, pass through the door of the Salle Jehan Ango, which also offers a magnificent view of Dieppe harbour.

El Club de Leones de Dieppe le invita a descubrir esta magnífica exposición de pinturas, fotos y esculturas en homenaje a Odile Penelle. Su marido confió a la asociación obras de arte que, en su mayoría, nunca se han visto.

Mientras pasea por Dieppe, acérquese y atraviese la puerta de la sala Jehan Ango, que también ofrece una magnífica vista del puerto de Dieppe.

Der Lions Club Dieppe lädt Sie ein, diese sehr schöne Ausstellung von Gemälden, Fotos und Skulpturen zu entdecken, um Odile Penelle zu ehren. Ihr Mann hat dem Verein Werke anvertraut, die größtenteils noch nie zuvor gesehen wurden.

Bei einem Spaziergang durch Dieppe können Sie durch die Tür des Saals Jehan Ango gehen, der Ihnen außerdem einen herrlichen Blick auf den Hafen von Dieppe bietet.

Mise à jour le 2023-10-18 par Normandie Tourisme / Attitude Manche