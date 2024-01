Spectacle petite enfance « Feuilles » par la Compagnie KD Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Mèze, jeudi 21 mars 2024.

Spectacle petite enfance « Feuilles » par la Compagnie KD Pièce chorégraphique (théâtre, musique, cirque…) inspirée de Mondrian. Ici, on suit tout simplement la danseuse. Sur scène, apparaissent bien des surprises qui dévoilent un univers poétique. Jeudi 21 mars, 09h00, 10h45 Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal

Début : 2024-03-21T09:00:00+01:00 – 2024-03-21T10:25:00+01:00

Fin : 2024-03-21T10:45:00+01:00 – 2024-03-21T11:10:00+01:00

Danse contemporaine et esthétique dès 18 mois

Sur scène, comme sur une toile de Mondrian, apparaissent des lignes, carrés et rectangles, les couleurs primaires, le noir et le blanc.

Nul besoin de raconter une histoire pour que le jeune public s’approprie les formes simples, couleurs franches et mouvements, pour nourrir son imaginaire et enrichir sa perception du monde.

Ici, on suit tout simplement la danseuse dans sa découverte des objets et des couleurs. La « toile » recèle bien des surprises et dévoile un univers poétique au fur et à mesure de leur apparition.

Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie