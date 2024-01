Théâtre « MADAM #3 » par la Cie Exit Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Mèze, vendredi 15 mars 2024.

Théâtre « MADAM #3 » par la Cie Exit Qu’elles soient basketteuses ou grammairiennes, militantes ou non, ces femmes nous racontent ici leurs stratégies pour s’approprier leurs corps, leurs langues et la promesse sublime que cela contient. Vendredi 15 mars, 20h30 Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal

MADAM – Manuel d’Auto-Défense À Méditer, est le carnet de voyage d’une artiste qui partage, avec bonheur, en six épisodes, ses questionnements sur le genre, la construction de nos identités et leurs liens avec l’écologie, le capitalisme, le nomadisme, le devenir humain, la pulsion de vie, et l’utopie. Le #3 est l’évènement sportif et linguistique. « Scoreuses – parce que tu ne peux que perdre si tu n’as rien à gagner.»

Elles sont sportives de très haut niveau. Leur but dans la vie : en marquer le plus possible ! Qu’elles soient basketteuses ou grammairiennes, militantes ou non, ces femmes nous racontent ici leurs stratégies actuelles et passées pour s’approprier leurs corps et leurs langues, et la promesse sublime que cela contient.

Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie