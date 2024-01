Balèti par Laurent Cavalié suivi de ThouxAzun Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Mèze Catégories d’Évènement: Hérault

Début : 2024-03-02T20:30:00+01:00 – 2024-03-02T23:00:00+01:00

Fin : 2024-03-02T20:30:00+01:00 – 2024-03-02T23:00:00+01:00 Une première partie polyphonique avec la sortie du stage, organisé par le cercle occitan « Lo Buòu ». Puis pour poursuivre la soirée, le chanteur poète et instrumentiste, Laurent Cavalié nous entrainera dans un bal à la voix en solo. Le duo ThouxAzun clôturera ce moment de partage autour des danses et chants occitans.

Restauration sur place. Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie

