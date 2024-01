Poésie-électro par NatYot et Denis Cassan Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Mèze, 8 février 2024, Mèze.

Poésie-électro par NatYot et Denis Cassan Jeudi 8 février, 20h30 Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal

Début : 2024-02-08T20:30:00+01:00 – 2024-02-08T22:00:00+01:00

Fin : 2024-02-08T20:30:00+01:00 – 2024-02-08T22:00:00+01:00

La rencontre entre une poétesse chanteuse (NatYot) et un musicien compositeur (Denis Cassan). Les textes de l’auteure se posent sur le beat des machines comme des glaçons sur la braise. De quoi remuer le corps et l’esprit.

Leurs chansons électroniques nous dévoilent un univers singulier aux confins de l’intime, où l’humour côtoie la dépression, une noirceur qui s’installe sur le dance floor. Un duo déjanté où l’un et l’autre piquent et repiquent nos sens.

Après avoir fait la première partie de Virginie Despentes en 2023 au Rockstore de Montpellier, le duo montpelliérain jongle avec les mots avec audace au son d’une musique électronique. Enivrante !

En première partie : soundpainting sous la direction de Félix Jéquier par l’ensemble « Musiques actuelles » du Conservatoire à Rayonnement Intercommunal de Sète Agglopôle Méditerranée -antenne de Mèze.

Un récit musical singulier ! Grâce à la technique de direction du « soundpainting », le cheminement du morceau se fait par l’intermédiaire de nombreux codes gestuels, rendant chaque exécution aléatoire et unique.

Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie