Concerto-griot « L’Erosion » par la Compagnie L’Individu Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Mèze Catégories d’Évènement: Hérault

Mèze Concerto-griot « L’Erosion » par la Compagnie L’Individu Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Mèze, 25 janvier 2024, Mèze. Concerto-griot « L’Erosion » par la Compagnie L’Individu Jeudi 25 janvier 2024, 20h30 Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-25T20:30:00+01:00 – 2024-01-25T21:30:00+01:00

Fin : 2024-01-25T20:30:00+01:00 – 2024-01-25T21:30:00+01:00 Un homme perd le même jour son emploi, sa voiture, son logis et sa qualité de père biologique puis se surprend lui-même à quitter la ville avec des compagnons de route, en quête d’un sens à son existence exempte de travail… L’abandon de ses repères l’emmène vers la mer.

L’acteur Alex Selmane raconte cette érosion, cette échappée belle, cet échappement d’une vie subie en parfaite osmose avec la musique du poly-instrumentiste Eric Guennou. Un voyage poétique, sonore et musical ! Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 04 99 02 22 01 »}] https://www.vostickets.fr/Billet/FR/catalogue-MEZE.wb?REFID=uzIrAAAAAADLAA Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Mèze Autres Code postal 34140 Lieu Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Adresse Rue Sadi Carnot Ville Mèze Departement Hérault Lieu Ville Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Mèze Latitude 43.424872 Longitude 3.596974 latitude longitude 43.424872;3.596974

Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Mèze Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meze/