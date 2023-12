« Cabaret Slam » par Jérôme Pinel, Julien Bouttard et Vous ! Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Mèze Catégories d’Évènement: Hérault

Mèze « Cabaret Slam » par Jérôme Pinel, Julien Bouttard et Vous ! Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Mèze, 19 janvier 2024, Mèze. « Cabaret Slam » par Jérôme Pinel, Julien Bouttard et Vous ! Vendredi 19 janvier 2024, 20h30 Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T23:00:00+01:00

Fin : 2024-01-19T20:30:00+01:00 – 2024-01-19T23:00:00+01:00 Elevé au Hip hop et à la poésie rock, passé par la chanson, celui qui a remporté la Coupe du monde de Slam Poésie à Paris en 2019, raconte notre époque par le biais de textes toujours ciselés comme des objets sonores atypiques. On retrouve Jérôme Pinel dans des performances de slam-poésie à cappella et accompagné par le guitariste Julien Bouttard.

En première partie, une scène ouverte à toutes et tous, pour lire, dire, chanter un texte.

Une soirée pour faire claquer la langue !

Accès libre pour les participants à la scène ouverte sur inscription : reservation@ville-meze.fr Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie [{« link »: « mailto:reservation@ville-meze.fr »}] https://www.vostickets.fr/Billet/FR/catalogue-MEZE.wb?REFID=uzIrAAAAAADLAA Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Mèze Autres Code postal 34140 Lieu Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Adresse Rue Sadi Carnot Ville Mèze Departement Hérault Lieu Ville Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Mèze Latitude 43.424872 Longitude 3.596974 latitude longitude 43.424872;3.596974

Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Mèze Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/meze/