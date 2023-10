« Écoute ! [concert] » d’après Léo Ferré par La compagnie Provisoire Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Mèze, 8 décembre 2023, Mèze.

« Écoute ! [concert] » d'après Léo Ferré par La compagnie Provisoire
Vendredi 8 décembre, 20h30
Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal

À ses débuts, on appelait Léo le « Hurle-Tout ». C’est important de le dire. C’était ça son interprétation. Et il y avait la « Musique ». Depuis plusieurs années, Julien Guill se frotte à la poésie de Ferré et l’explore à travers des formes théâtrales. Aujourd’hui, il souhaite uniquement faire entendre le poème. Être à l’écoute du poème. Laisser parler et chanter les mots du poète, et surtout ses mots d’amour. Le duo propose donc une sorte de concert « enragé ». Concert où les mots de Léo se posent sur sa musique, enragée par un « Satie électro-pop », l’inclassable Jean-Christophe Sirven. Et Alors ? Écoute !

Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie https://www.vostickets.fr/Billet/PGE_PRESENTATION_WEB2/Cj4AAPC9F8waAA9HaE0DrJyGR8Y

2023-12-08T20:30:00+01:00 – 2023-12-08T21:20:00+01:00

