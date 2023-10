Théâtre clown « Faire rire (Si possible) » par Philippe Goudard Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Mèze, 9 novembre 2023, Mèze.

Théâtre clown « Faire rire (Si possible) » par Philippe Goudard Jeudi 9 novembre, 20h30 Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal

On peut sincèrement se demander si s’intéresser sérieusement au rire est sérieux, encore que les comiques, tout experts en humour ou artisans du rire soient-ils, ne sont pas pour autant des rigolos, et recourent eux-mêmes à une méthodologie rigoureuse appuyée sur des connaissances approfondies de l’histoire et des pratiques de leur art. C’est donc avec l’humilité de rigueur que nous aborderons cette réflexion sur le rire en l’illustrant de quelques exemples pratiques et en espérant être le moins obscure possible.

Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie

2023-11-09T20:30:00+01:00 – 2023-11-09T21:50:00+01:00

