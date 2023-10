Solo qui pique « Le Delirium du papillon » par Typhus Bronx Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Mèze Catégories d’Évènement: Hérault

Mèze Solo qui pique « Le Delirium du papillon » par Typhus Bronx Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Mèze, 4 novembre 2023, Mèze. Solo qui pique « Le Delirium du papillon » par Typhus Bronx Samedi 4 novembre, 20h30 Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Dans une chambre où tout est blanc, il y a Typhus et sa tête pleine de fantômes, comme un rempart à sa solitude. Son univers inhospitalier se transforme en un terrain de jeu où tout devient prétexte à rire. Il sait qu’il va bientôt sortir. Il est encore de l’autre côté mais vous n’êtes pas si loin. Typhus va franchir les barrières qui le séparent de vous. À moins que ce ne soit vous qui fassiez le chemin vers lui…

Une immersion burlesque et grinçante dans les arcanes de la folie, une ode à ceux qui voient le monde différemment. Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/PGE_PRESENTATION_WEB2/Cj4AAPC9F8waAA9HaE0DrJyGR8Y »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Samedi 4 novembre 2023, 20h30-21h45
Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal
Rue Sadi Carnot
Mèze 34140
Hérault
Occitanie
Age min 12

