Théâtre d’ombre et marionnette à gaine « Le loup de Marlaguette » par La Cie Puppet Sporting Club Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Mèze, 24 octobre 2023, Mèze.

Une fillette audacieuse se promène dans la forêt et rencontre – comme il se doit – un loup. Passée une période de frayeurs et de confrontation, le spectacle s’attarde sur l’amitié improbable qui se noue entre l’enfant et l’animal.

Bien que toujours dangereux, il se révèle ici, à contre-courant du répertoire classique, tendre, sensible et attentif. La figure de la Bête en devient plus complexe… plus humaine.

Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T15:30:00+02:00 – 2023-10-24T16:00:00+02:00

