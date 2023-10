Kamishibaï et marionnette de papier « Les Quatre loups » par La Cie Puppet Sporting Club Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Mèze, 24 octobre 2023, Mèze.

Kamishibaï et marionnette de papier « Les Quatre loups » par La Cie Puppet Sporting Club Mardi 24 octobre, 10h30 Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal

Conte graphique qui déraille !

Un enfant s’aventure sans crainte dans la forêt voisine et tombe nez à nez, à plusieurs reprises, avec des loups. Il les a souvent entendus hurler dans les bois mais cette rencontre « en chair et en os » le confronte d’une manière nouvelle au danger, et à la distinction entre ce qui menace et ce qui protège.

Le spectacle propose aux jeunes spectateurs une traversée du thème de la peur, considéré avec humour et réinscrit dans sa dimension archaïque.

Salle Jeanne-Oulié, foyer municipal Rue Sadi Carnot Mèze 34140 Hérault Occitanie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-24T10:30:00+02:00 – 2023-10-24T11:10:00+02:00

