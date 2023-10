6ème édition de l’exposition-vente « Sculptura » Salle Jeanne de Flandreysy Valence, 13 octobre 2023, Valence.

Valence,Drôme

Seront exposées et mises à la vente, les œuvres de 14 artistes contemporains dont les profits seront reversés à l’association Planète autisme Drôme Ardèche..

2023-10-13 fin : 2023-10-22 . .

Salle Jeanne de Flandreysy Square Charles Aznavour

Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Works by 14 contemporary artists will be exhibited and sold, with proceeds going to the Planète autisme Drôme Ardèche association.

Las obras de 14 artistas contemporáneos estarán expuestas y a la venta, y todos los beneficios se destinarán a la asociación Planète autisme Drôme Ardèche.

Es werden Werke von 14 zeitgenössischen Künstlern ausgestellt und zum Verkauf angeboten, deren Erlöse an den Verein Planète autisme Drôme Ardèche gespendet werden.

Mise à jour le 2023-09-29 par Valence Romans Tourisme