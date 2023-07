Visite libre Salle Jeanne-d’Arc Saint-Épain Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Saint-Épain Visite libre Salle Jeanne-d’Arc Saint-Épain, 16 septembre 2023, Saint-Épain. Visite libre 16 et 17 septembre Salle Jeanne-d’Arc Groupe formé à l’arrivée du public La salle de théâtre est située dans le presbytère. Salle Jeanne-d’Arc Rue de la Prévôté 37800 Saint-Épain Saint-Épain 37800 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire Le village a construit avec des artisans et des bénévoles, son propre théâtre après la guerre pour monter avec succès des pièces renommées pendant une décennie. La salle de théâtre est située dans le presbytère. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T09:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Mairie de Saint-Epain Détails Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire, Saint-Épain Autres Lieu Salle Jeanne-d'Arc Adresse Rue de la Prévôté 37800 Saint-Épain Ville Saint-Épain Departement Indre-et-Loire Lieu Ville Salle Jeanne-d'Arc Saint-Épain

Salle Jeanne-d'Arc Saint-Épain Indre-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-epain/