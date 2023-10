Spectacle ‘Sandrine Sarroche’ Salle Jeanne d’Arc Le croisic, 24 mai 2024, Le croisic.

Spectacle ‘Sandrine Sarroche’ Vendredi 24 mai 2024, 20h30 Salle Jeanne d’Arc Billet: 25, Billet: 20

Sandrine Sarroche

Robin Production

Décodeuse décapante de l’actu, Sandrine Sarroche est l’humoriste montante du PAF. Avec son regard aiguisé sur notre époque, Sandrine se raconte et livre sa version très personnelle du féminisme en mêlant sketches, stand-up et chansons.

C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre.

A partir de 12 ans. Billetterie à l’Office de Tourisme du Croisic sur place, ou bien en ligne sur le site internet de la Mairie du Croisic.

Salle Jeanne d'Arc 2 quai du Lénigo 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-05-24T20:30:00+02:00 – 2024-05-24T21:50:00+02:00

CULTURE FAMILLE