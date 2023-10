Théâtre ‘Le roi des Pâquerettes’ – Bérangère Gallot & Sophie Nicollas Salle Jeanne d’Arc Le croisic, 12 avril 2024, Le croisic.

Théâtre ‘Le roi des Pâquerettes’ – Bérangère Gallot & Sophie Nicollas Vendredi 12 avril 2024, 20h30 Salle Jeanne d’Arc Billet: 25, Billet: 20

Le roi des Pâquerettes de Bérangère Gallot & Sophie Nicollas

Théâtre

Qui sera le premier homme à réaliser l’exploit de traverser La Manche ? La fantastique épopée des pionniers de l’aviation.

Calais, 25 juillet 1909, Louis Blériot, industriel passionné d’aviation s’apprête à relever un défi historique : traverser La Manche en aéroplane. Mais rien ne se passe comme prévu. Une météo capricieuse, la présence de son rival le bel Hubert Latham ne lui laissent aucun répit. S’engage alors une véritable course contre la montre pour être le premier à relier l’Angleterre par les airs et ainsi entrer dans l’Histoire.

Suspens, intrigue, émotion sont au coeur de cette épopée humaine à découvrir en famille. Pour la première fois sur scène, le récit de la plus fabuleuse aventure de la conquête de l’air, la traversée de La Manche par un pionnier de l’aviation.

Billetterie à l’Office de Tourisme du Croisic sur place, ou bien en ligne sur le site internet de la Mairie du Croisic.

Salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 56 78 50 »}, {« type »: « email », « value »: « mairieducroisic@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/theatre-le-roi-des-paquerettes-berangere-gallot-sophie-nicollas-le-croisic.html »}] [{« link »: « https://web.digitick.com/ext/billetterie5/?site=mairieducroisic »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T22:00:00+02:00

2024-04-12T20:30:00+02:00 – 2024-04-12T22:00:00+02:00

CULTURE FAMILLE