Spectacle 'Les Virtuoses' – Mathias & Julien Cadez
Vendredi 22 mars 2024, 20h30
Salle Jeanne d'Arc, Le Croisic

Les Virtuoses par Mathias & Julien Cadez

Spectacle musical & Magie

C’est autour de ce fil rouge que se déploie l’imaginaire des Virtuoses, entre musique, magie et humour. Deux personnages drôles et attachants, prêts à tout pour sortir vainqueur d’un récital explosif.

Les Virtuoses est un spectacle unique en son genre, mêlant les univers de la musique classique, de la magie et de la comédie à la Chaplin. Un spectacle sans parole, qui exprime une poésie visuelle et musicale où le merveilleux côtoie le spectaculaire.

À quatre mains expertes et espiègles, les Virtuoses déchaînent le classique avec une délicieuse extravagance, s’amusent avec Vivaldi, Mozart et bien d’autres…

Musiciens, comédiens, magiciens, les frères Cadez relèvent le pari fou de concilier la fantaisie et le sérieux, pour réconcilier la grande musique avec tous les publics dans une célébration onirique et universelle.

À partir de 5 ans. Billetterie à l’Office de Tourisme du Croisic sur place, ou bien en ligne sur le site internet de la Mairie du Croisic.

Salle Jeanne d'Arc
2 quai du Lénigo
44490 Le croisic

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-22T20:30:00+01:00 – 2024-03-22T22:00:00+01:00

