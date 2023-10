Spectacle ‘Passé simple’ – Pablo Mira Salle Jeanne d’Arc Le croisic, 15 mars 2024, Le croisic.

Spectacle ‘Passé simple’ – Pablo Mira Vendredi 15 mars 2024, 20h30 Salle Jeanne d’Arc Billet: 25, Billet: 20

Passé simple par Pablo Mira

Seul en scène

Dans cette nouvelle création, Pablo abandonne son personnage caricatural d’éditorialiste réac. L’esprit et le ton resteront évidemment satiriques et interrogeront l’évolution de notre société sur ces trente dernières années.

Famille, sexualité, nouvelles technologies… autant de thèmes sur lesquels Pablo partagera sa vision et ses vérités (toutes personnelles) sur fond de culture pop 90, les années de son enfance !

Billetterie à l’Office de Tourisme du Croisic sur place, ou bien en ligne sur le site internet de la Mairie du Croisic.

