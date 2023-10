Spectacle ‘Le son d’Alex’ – Alex Jaffray Salle Jeanne d’Arc Le croisic, 16 février 2024, Le croisic.

Spectacle ‘Le son d’Alex’ – Alex Jaffray Vendredi 16 février 2024, 20h30 Salle Jeanne d’Arc Billet: 20, Billet: 15

Le son d’Alex par Alex Jaffray

Conférence musicale

Le Son d’Alex, c’est un voyage à travers la bande-son de votre vie. C’est aussi un sampleur gavé de musiques et des vannes pour voyager de la préhistoire à Gilbert Montagné, des Daft Punk à Booba en passant par Eagles, Ennio Morricone ou encore Maître Gims.

1/3 de musique, 1/3 de vannes, et 1/3 de « il faut venir le voir » parce que comme l’a dit Ennio Morricone « La musique n’est pas une science, mais une expérience ».

On ressort du Son d’Alex avec des anecdotes véridiques pour briller dans les dîners en ville et la recette pour écrire le tube de l’été prochain. D’ailleurs ce seul-en-scène se termine par la création participative d’un tube avec le public.

Une première !

Avec le Son d’Alex, vous allez écouter la musique comme vous ne l’avez jamais entendue.

Billetterie à l’Office de Tourisme du Croisic sur place, ou bien en ligne sur le site internet de la Mairie du Croisic.

Salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 56 78 50 »}, {« type »: « email », « value »: « mairieducroisic@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/spectacle-le-son-d-alex-alex-jaffray-le-croisic.html »}] [{« link »: « https://web.digitick.com/ext/billetterie5/?site=mairieducroisic »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-16T20:30:00+01:00 – 2024-02-16T22:00:00+01:00

CULTURE LOISIRS