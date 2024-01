Théâtre – ‘Espèces menacées’ par Ad Hoc Salle Jeanne d’Arc Le croisic, 10 février 2024, Le croisic.

Théâtre – ‘Espèces menacées’ par Ad Hoc 10 et 11 février Salle Jeanne d’Arc Tarif unique: 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-10T20:30:00+01:00 – 2024-02-11T06:30:00+01:00

Fin : 2024-02-11T15:00:00+01:00 – 2024-02-12T01:00:00+01:00

ESPÈCES MENACÉES raconte l’histoire d’Yvon, petit comptable sans prétentions qui, le jour de son anniversaire, échange par mégarde sa serviette contre celle d’un inconnu dans le RER et y découvre des millions.

Il décide aussitôt de s’envoler pour Buenos Aires, en Argentine, afin d’y démarrer une nouvelle vie. Mais c’est sans compter sur le refus obstiné de sa femme, les intrusions successives d’un coupe d’amis inopportus, d’un policier douteux, d’un commissaire tatillon, d’un chauffeur de taxi irascible et l’arrivée d’un tueur bien décidé à récupérer son dû.

Billets en vente à l’Office de Tourisme du Croisic, en ligne https://my.weezevent.com/especes-menacees, ou sur place avant la séance (dans la limite des places disponibles).

Salle Jeanne d’Arc 2, quai du Lénigo 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/theatre-especes-menacees-par-ad-hoc-le-croisic.html »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 452, « description »: « ESPu00c8CES MENACu00c9ES raconte l’histoire d’Yvon, petit comptable sans pru00e9tentions qui, le jour de son anniversaire, u00e9change par mu00e9garde sa serviette contre celle d’un inconnu dans le RER et y du00e9couvre des millions. Il du00e9cide aussitu00f4t de s’envoler pour Buenos Aires, en Argentine, afin d’y du00e9marrer une nouvelle vie. Mais c’est sans compter sur le refus obstinu00e9 de sa femme, les intrusions successives d’un coupe d’amis inopportus, d’un policier douteux, d’un commissaire tatillon, d’un chauffeur de taxi irascible et l’arrivu00e9e d’un tueur bien du00e9cidu00e9 u00e0 ru00e9cupu00e9rer son du00fb. », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « ESPu00c8CES MENACu00c9ES », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1075920.jpeg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/especes-menacees », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 640}, « link »: « https://my.weezevent.com/especes-menacees »}]

CULTURE FAMILLE