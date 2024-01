Conférence – ‘La crise de Gaza’ Salle Jeanne d’Arc Le croisic, 12 janvier 2024, Le croisic.

Conférence – ‘La crise de Gaza’ Vendredi 12 janvier, 18h00 Salle Jeanne d’Arc Inscription: 0

Début : 2024-01-12T18:00:00+01:00 – 2024-01-13T04:00:00+01:00

Fin : 2024-01-12T18:00:00+01:00 – 2024-01-13T04:00:00+01:00

La crise de Gaza : D’où vient-elle ? Que peut être le jour d’après ?

Conférence de Jacques Huntzinger, ancien ambassadeur de France en Israël

L’attaque du Hamas du 7 octobre 2023 est un rappel brutal et sanglant de la persistance et du poids du conflit israélo palestinien, un conflit pratiquement oublié depuis près de 20 ans. Pour comprendre ce qui s’est passé, il faut plonger dans l’histoire du Hamas et rappeler les grandes étapes de la question palestinienne depuis les accords d’Oslo de 1993. Et pour éclairer ce qui peut se passer demain, il faut passer en revue les grandes évolutions géopolitiques actuelles du Moyen Orient.

Biographie du conférencier

Jacques Huntzinger est né le 8 janvier 1943 à Paris. Après des études au lycée Henri IV puis à la faculté de droit de Paris, ilintègre Sciences-Po. Docteur d’Étaten Droit public et en Sciences politiques, il est agrégé de droit public et diplômé de l ‘Institut d’études politiques de Paris.

Au cours de sa carrière, il devient professeur à l’université de Paris X àNanterre, puis directeur adjointaux Nations Unies surle désarmement.

Au cabinet du ministredes Affaires étrangères de RolandDumas, il traite des questions méditerranéennes et devient conseiller diplomatique du secrétariat général de la Défense Nationale avant d’entamer une longue carrière d’ambassadeur: en Estonie, en Macédoine, en Israël, et en mission auprès de l’Union pour laMéditerranée.

Membre du Conseil Économique et Social, il a publié «Europes», (Ramsay, 1977), «Introduction aux relationsinternationales» (Seuil, 1989), «Il était une fois la Méditerranée» (CNRS éditions, coll. biblis, 2014), «Les printemps arabes et le religieux» (Éditions parole et silence, 2014).

Sur inscription : https://lecroisic.fr/fr/nw/748438/1880790/la-crise-de-gaza-12-01-2024

Salle Jeanne d'Arc 2, quai du Lénigo 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique Pays de la Loire

