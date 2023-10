Conférence – « Quelle loi pour la fin de vie ? » de Jacques Ricot Salle Jeanne d’Arc Le croisic, 11 décembre 2023, Le croisic.

Conférence de Monsieur Jacques Ricot : « Quelle loi pour la fin de vie ? ».

La fin de vie renvoie à un moment intime et unique de l’existence de chacun, et pourtant la société est concernée, au point que cette question est entrée dans le champ sociétal et politique. Un débat assez vif oppose aujourd’hui les partisans d’une dépénalisation de l’euthanasie ou du suicide assisté et les personnels soignants qui sont au contact des personnes qui sont réellement en fin de vie. Comment expliquer ce paradoxe ? Où en est la législation en France et dans les autres pays ? Quels sont les avis du Comité consultatif national d’éthique ? Quels sont les résultats de la Convention citoyenne ?

Biographie : Jacques Ricot est agrégé et docteur en philosophie, chercheur associé au département de philosophie de Nantes. Depuis trente ans il accompagne les personnels soignants et participe à leur formation. Pour préparer ou évaluer les lois sur la fin de vie, il a été auditionné par les missions parlementaires à plusieurs reprises. Il est l’auteur notamment de Penser la fin de vie : L’éthique au coeur d’un choix de société (Hygée, 2019) et préfacier de Euthanasie, l’envers du décor (Mols, 2020).

Salle Jeanne d'Arc 2, quai du Lénigo 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-11T18:00:00+01:00 – 2023-12-12T04:00:00+01:00

