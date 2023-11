Conférence – Des archives au musée : comment transmettre l’histoire des féministes ? Salle Jeanne d’Arc Le croisic, 4 novembre 2023, Le croisic.

Des archives au musée : comment transmettre l’histoire des féministes ?

conférence par Christine Bard

A quoi ressemblera le musée des féminismes, qui ouvrira à la Bibliothèque universitaire de l’Université d’Angers, à Belle Beille, en 2027 ? Christine Bard, qui en est une des maîtresses d’œuvre, nous en parlera le 4 novembre à la salle Jeanne d’Arc. Elle abordera également la transmission de l’histoire des féminismes dans les musées et le débat insistera sur la dimension participative et féministe du projet à venir.

Christine Bard, professeure d’histoire contemporaine à l’université d’Angers, membre de l’Institut universitaire de France.

Salle Jeanne d’Arc 2, quai du Lénigo 44490 Le croisic Le croisic Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 74 29 95 29 »}, {« type »: « email », « value »: « cafeministe.croisic@google.com »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/conference-des-archives-au-musee-comment-transmettre-l-histoire-des-feministes-le-croisic.html »}]

2023-11-04T18:00:00+01:00 – 2023-11-05T04:00:00+01:00

