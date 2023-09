Voir les gens – Baptiste Lecaplain Salle Jeanne d’Arc Le croisic, 2 novembre 2023, Le croisic.

Voir les gens de Baptiste Lecaplain

Le nouveau spectacle de Baptiste Lecaplain est comme une piscine à boules pour adultes : c’est fun, coloré et c’est ouvert à tout le monde. Et en plus vous pouvez garder vos chaussures !

Virevoltant et fantasque, Baptiste Lecaplain oscille entre révélations personnelles, délires absurdes et digressions loufoques. En abordant l’éducation, la réincarnation, la paternité, la fidélité et le temps qui passe, ce nouvel opus saura plaire au plus grand nombre grâce à la générosité et l’habileté de Baptiste Lecaplain.

Billetterie à l’Office de Tourisme du Croisic sur place, ou bien en ligne sur le site internet de la Mairie du Croisic.

Salle Jeanne d'Arc 2 quai du Lénigo 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T20:30:00+01:00 – 2023-11-02T21:50:00+01:00

