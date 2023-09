La La Mour – Charlie & Styl’O Salle Jeanne d’Arc Le croisic, 27 octobre 2023, Le croisic.

La La Mour – Charlie & Styl’O Vendredi 27 octobre, 20h30 Salle Jeanne d’Arc Billet: 15, Billet: 10.00

La La Mour par Charlie & Styl’O

Théâtre en Automne – Humour, parodie musicale

La vie est une comédie musicale ! Oui. Mais celle-ci est clairement différente…

Dans un écrin enchanteur digne des plus belles chansons Disney, le contraste est assuré : Charlie & Styl’O chantent l’amour avec ce style class & cash qu’ils maîtrisent parfaitement.

Entre sketchs audacieux, sans filtres et chansons honnêtes et corrosives, laissez Charlie et Styl’O parler d’eux. Et surtout de vous.

A partir de 12 ans.

Billetterie à l’Office de Tourisme du Croisic sur place, ou bien en ligne sur le site internet de la Mairie du Croisic.

Salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 56 78 50 »}, {« type »: « email », « value »: « mairieducroisic@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/la-la-mour-charlie-styl-o-le-croisic.html »}] [{« link »: « https://web.digitick.com/ext/billetterie5/?site=mairieducroisic »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-27T20:30:00+02:00 – 2023-10-27T22:00:00+02:00

