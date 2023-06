Projection-débat Legacy – Notre héritage Salle Jeanne d’Arc Le croisic, 28 septembre 2023, Le croisic.

L’association TECS (Transistions en Côte Sauvage) propose une projection-débat.

11 ans après Home, le film évènement de Yann Arthus-Bertrand.

Salle Jeanne d'Arc 2, quai du Lénigo 44490 Le croisic

2023-09-28T18:00:00+02:00 – 2023-09-29T04:00:00+02:00

