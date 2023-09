Conférence « L’affaire du Mediator, 13 ans après le scandale et deux procès hors-norme… » Salle Jeanne d’Arc Le croisic, 18 septembre 2023, Le croisic.

« L’affaire du Mediator, 13 ans après le scandale et deux procès hors-norme… » Par Irène Frachon

En 2010, le docteur Irène Frachon, pneumologue au CHU de Brest publie un livre témoignage « Mediator 150mg, combien de morts ? » aux éditions Dialogues. Dans cet ouvrage, elle relate son enquête et son combat menés pour faire interdire le Mediator, coupe-faim maquillé en antidiabétique, commercialisé par le laboratoire Servier. Jeune médecin, elle a été marquée par les effets secondaires graves observés avec l’Isomeride, coupe-faim de la même firme, interdit en 1997. Pendant son enquête, elle suspecte puis démontre que le Mediator est une substance analogue à l’Isomeride, dérivée de l’amphétamine, et responsable des mêmes effets secondaires : hypertension artérielle pulmonaire et atteinte des valves cardiaques. Malgré la censure du livre, le scandale éclate, révélant la commission d’un crime pharmaceutique d’une exceptionnelle gravité ainsi que la compromission des autorités françaises de santé publique.

En 2023, le docteur Frachon publie une bande dessinée « Médiator, un crime chimiquement pur » aux éditions Delcourt (scénaristes Irène Frachon et Eric Giacometti, illustrateur François Duprat) qui retrace le drame des coupe-faim synthétisés et commercialisés dans le monde entier par la firme Servier depuis les années soixante, dont le Mediator.

De janvier à juin 2023 s’est tenu un grand procès en appel pour rejuger cette firme, condamnée en première instance (de même que l’agence française du médicament, qui n’a pas fait appel).

Depuis 13 ans, combien de victimes ont été reconnues et indemnisées ? Quelles leçons ont été tirées de ce désastre ? Quels espoirs peut-on nourrir pour la santé publique de demain ?

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-18T18:00:00+02:00 – 2023-09-19T04:00:00+02:00

