Forum des Associations Salle Jeanne d’Arc Le croisic, 10 septembre 2023, Le croisic.

Il n’y a pas que les enfants qui font leur rentrée, les associations aussi ! Le forum des associations c’est l’occasion de découvrir nos associations croisicaises (environ 45) et pourquoi pas, vous laisser tenter par une nouvelle activité ! Culturelle, environnementale, solidaire ou sportive il y en a pour tous les goûts, c’est le moment de s’inscrire.

Salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 28 56 78 50 »}, {« type »: « email », « value »: « mairieducroisic@lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.lecroisic.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/forum-des-associations-le-croisic-1.html »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T10:00:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00

