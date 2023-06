Les journées musicales d’été Salle Jeanne d’Arc Le croisic Le croisic Catégories d’Évènement: Le Croisic

Loire-Atlantique Les journées musicales d’été Salle Jeanne d’Arc Le croisic, 10 août 2023, Le croisic. Les journées musicales d’été 10 et 12 août Salle Jeanne d’Arc Billet: 15, Billet: 12.00 Les journées musicales d’été reviennent au Croisic pour une 2e édition. Deux concerts sont prévus : – le jeudi 10 août : le concert d’ouverture mettra à l’honneur le Quatuor « Momentum », artiste invité de cette édition,

– samedi 12 août : l’Ensemble Parallèle, sous la direction de Pierre Mosnier, vous emportera au coeur de la musique symphonique en passant par les plus célèbres airs d’opéras. Après chaque concert, un temps d’échange est prévu entre musiciens et spectateurs pour partager ses impressions.

Réservation par téléphone au 06 62 40 99 05.

