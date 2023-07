Conférence « Comment la France a changé l’histoire du Brésil ? » par Paulo Borba Casella Salle Jeanne d’Arc Le croisic, 19 juillet 2023, Le croisic.

La conférence nous plonge dans les rapports franco-brésiliens commencés il y a cinq siècles notamment avec la France Antarctique, colonie française éphémère sur la baie de Rio de Janeiro de 1555 à 1567. Dès François Ier, le Brésil a été pour la France la terre de tous les commerces: «commerce des âmes» pour les protestants ou les catholiques, «commerce des produits» par les contrebandiers, pirates ou corsaires et «commerce des idées» par les scientifiques et les artistes.

Le Brésil fut longtemps un pays extrêmement francophile. Au XIXe siècle, toutes les élites sont francophiles et francophones. Ce sont des sommités professorales françaises qui participent activement à la création de l’Université de São Paulo, la meilleure du pays. Depuis les années 1970, l’enseignement du français n’est plus obligatoire à l’école et il a été très vite supplanté par l’anglais.

Grâce à son œil d’homme de droit, Paulo Borba Casella nous apportera un regard avisé et singulier sur l’histoire commune de ces deux pays.

Paulo Borba Casella est professeur agrégé de l’Université de Sao Paulo et intervenant régulier à l’académie de droit international de La Haye et les universités françaises (Sorbonne, Lyon III, Paris Panthéon Assas), allemandes, italiennes, espagnoles et portugaises.

Auteur d’un ouvrage intitulé «BRIC (Brésil Russie Inde Chine et Afrique du Sud) à l’heure d’un nouvel ordre juridique international» publié en 2011, la problématique du livre s’offre un éclairage nouveau dans le contexte géopolitique et diplomatique actuel.

