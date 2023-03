Opéra L’Élixir d’amour Salle Jeanne d’Arc, 15 juin 2023, Le croisic.

L’Élixir d’amour s’inspire d’un livret d’Eugène Scribe magnifiquement réécrit par Felice Romani. L’intrigue, en deux actes, met en scène Nemorino, un jeune paysan fou amoureux de la belle Adina, une riche et coquette fermière.

Quand Gaetano Donizetti compose L’Élixir d’amour, il a 34 ans et en est déjà à son 37e opéra (en tout il en écrira 71). L’œuvre est composée en un temps record : au prin­temps 1832, Alessandro Lanari, le très réputé im­presario du Teatro della Canobbiana à Milan – rival numéro un de la Scala – a besoin d’un opéra de toute urgence pour compléter sa programmation. C’est Donizetti qui sera choisi pour le com­poser, avec, à ses côtés, son fidèle librettiste depuis dix ans, Felice Romani. Le livret aurait été écrit en seulement une semaine, la musique en à peine deux !

Au début de l’œuvre, le public découvre Adina absorbée par l’histoire de Tristan et Iseut et de leur philtre d’amour. Notre pauvre Nemorino n’a pas de chance : Adina le dédaigne et, pour couronner le tout, elle accorde plus d’intérêt au prétentieux sergent Belcore. En écho à cette légende du Moyen Âge, Nemorino va avoir l’idée de se procurer un philtre prétendument magique auprès du charlatan Dulcamara. Après de nombreuses péripéties, Adina tombe enfin amoureuse de Nemorino, par ailleurs, devenu soudainement héritier d’une grande fortune. « Dire quel morceau est le plus beau serait une tâche bien difficile », peut-on lire dans La Gazzetta di Milano au lendemain de la création de L’Élixir d’amour, le 12 mai 1832, au Teatro de la Canobbiana.

En partenariat avec Angers Nantes Opéra. Opéra en italien, surtitré en français.

