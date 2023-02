Conférence ‘Femmes en mathématiques et en informatique ? Hier, aujourd’hui… demain’ Salle Jeanne d’Arc Le croisic Catégories d’Évènement: Le croisic

Loire-Atlantique

Conférence ‘Femmes en mathématiques et en informatique ? Hier, aujourd’hui… demain’ Salle Jeanne d’Arc, 1 mars 2023, Le croisic. Conférence ‘Femmes en mathématiques et en informatique ? Hier, aujourd’hui… demain’ Mercredi 1 mars, 18h00 Salle Jeanne d’Arc

Entrée libre: 0

Femmes en mathématiques et en informatique ? Hier, aujourd’hui… demain. En prenant appui sur l’histoire, asseyons de comprendre comment la société a accepté de croire que les femmes étaient i… Salle Jeanne d’Arc 2 quai du Lénigo 44490 Le croisic Le croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire Femmes en mathématiques et en informatique ? Hier, aujourd’hui… demain. En prenant appui sur l’histoire, asseyons de comprendre comment la société a accepté de croire que les femmes étaient inaptes aux sciences et en particulier aux mathématiques.

La réalité dément ces idées reçus. Conférence d’Anne Boyé, présidente de l’association “Femmes et mathématiques”.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-01T18:00:00+01:00

2023-03-01T19:30:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Le croisic, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle Jeanne d'Arc Adresse 2 quai du Lénigo 44490 Le croisic Ville Le croisic lieuville Salle Jeanne d'Arc Le croisic Departement Loire-Atlantique

Salle Jeanne d'Arc Le croisic Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le croisic/

Conférence ‘Femmes en mathématiques et en informatique ? Hier, aujourd’hui… demain’ Salle Jeanne d’Arc 2023-03-01 was last modified: by Conférence ‘Femmes en mathématiques et en informatique ? Hier, aujourd’hui… demain’ Salle Jeanne d’Arc Salle Jeanne d'Arc 1 mars 2023 Le Croisic Salle Jeanne d'Arc Le croisic

Le croisic Loire-Atlantique