Cycles de formation théorique et pratique 18 novembre 2023 – 10 février 2024, les samedis Salle Jeanne Champillou sur inscription, 60 euros pour l'ensembe

Cycle de formation théorique

• Origine des abeilles, identifier et reconnaitre

• Biologie, la colonie,

• Des sens développés

• Les races

• La vie sociale

• La génétique, élevage de reines

• Emploi du temps

• Prévenir et traiter les maladies

• Les intoxications

• Les prédateurs, varroa, frelons,…

• Le matériel : ruche, exploitation, extraction du miel, production de miel, pollen, propolis, hydromel, reines, essaims, …

• L’exploitation des ruches, transhumance,

• Les produits de la ruche

• Les réglementations (France, Europe, ..) : rucher, produits de la ruche, maladies, intoxications, les subventions, …

• Organisation de l’apiculture

• Les plantes mellifères et / ou pollinifères

• Commercialisation des produits

• Divers : apithérapie, plantes OGM,…

Apiculture, la pratique

• Choisir un emplacement et installer une ruche

• Préparer une ruche, enrucher un essaim,

• Montage, filage, pose de cire gaufrée dans les cadres

• Visite des ruches : observations, ouverture, santé, ..

• Pose de hausses,

• Prévention de l’essaimage

• Récupération d’essaims

• Division de ruches, production d’essaims

• Récolte, pose de chasse abeilles, désoperculation, extraction, filtrage, mise en pots,

• Production de reines, fécondation, introduction

• Contrôle et traitements contre le varroa

• Détection de maladies et traitements

• Toutes opérations d’exploitation, …

