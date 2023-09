Conférence sur le couple de Marc d’Anselme Salle Jean XXIII Le Chesnay-Rocquencourt Catégories d’Évènement: Le Chesnay-Rocquencourt

Yvelines Conférence sur le couple de Marc d’Anselme Salle Jean XXIII Le Chesnay-Rocquencourt, 5 octobre 2023, Le Chesnay-Rocquencourt. Conférence sur le couple de Marc d’Anselme Jeudi 5 octobre, 20h30 Salle Jean XXIII Participation libre, inscription par email recommandée Conférence à 20h30 au Centre Jean XIII. Salle Jean XXIII 8 avenue dutartre, Le Chesnay Le Chesnay-Rocquencourt 78150 Le Chesnay Yvelines Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « afc78lechesnay@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T20:30:00+02:00 – 2023-10-05T22:30:00+02:00

2023-10-05T20:30:00+02:00 – 2023-10-05T22:30:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Le Chesnay-Rocquencourt, Yvelines Autres Lieu Salle Jean XXIII Adresse 8 avenue dutartre, Le Chesnay Ville Le Chesnay-Rocquencourt Departement Yvelines Lieu Ville Salle Jean XXIII Le Chesnay-Rocquencourt latitude longitude 48.829501;2.120325

Salle Jean XXIII Le Chesnay-Rocquencourt Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le chesnay-rocquencourt/