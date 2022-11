Spectacle de Noël Salle Jean Vilar Mézidon Vallée d'Auge Catégories d’évènement: Calvados

Mézidon Vallée d'Auge

Spectacle de Noël Salle Jean Vilar, 3 décembre 2022, Mézidon Vallée d'Auge. Spectacle de Noël Samedi 3 décembre, 16h00 Salle Jean Vilar

Gratuit

0 Salle Jean Vilar 6 Rue René Valognes 14270 Mézidon Vallée d’Auge Mézidon-Canon Mézidon Vallée d’Auge 14270 Calvados Normandie Les élèves de l’école de musique de Mezidon Vallée d’Auge vous invitent à un spectacle de fin d’année.

Venez nombreux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-03T16:00:00+01:00

2022-12-03T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Mézidon Vallée d'Auge Autres Lieu Salle Jean Vilar Adresse 6 Rue René Valognes 14270 Mézidon Vallée d'Auge Mézidon-Canon Ville Mézidon Vallée d'Auge lieuville Salle Jean Vilar Mézidon Vallée d'Auge Departement Calvados

Salle Jean Vilar Mézidon Vallée d'Auge Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mezidon-vallee-dauge/

Spectacle de Noël Salle Jean Vilar 2022-12-03 was last modified: by Spectacle de Noël Salle Jean Vilar Salle Jean Vilar 3 décembre 2022 Mézidon Vallée d'Auge salle Jean Vilar Mézidon Vallée d'Auge

Mézidon Vallée d'Auge Calvados