Blénod-lès-Pont-à-Mousson TONY SAINT LAURENT SALLE JEAN VILAR Blenod Les Pont A Mousson, 9 février 2024, Blenod Les Pont A Mousson. Viens passer l’heure la plus drôle de ta vie !Dans un stand-up décapant, Tony Saint Laurent met les choses au clair et dit ce qu’il a sur le coeur.De réflexions hilarantes en passant par des observations pleines d’autodérision…. Tony déchaîne son humour dans un show moderne, tout simplement EFFICACE.Un seul conseil : prends tes places !

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Tarif : 25.00 – 25.00 euros.

Début : 2024-02-09 à 20:30
Réservez votre billet ici
SALLE JEAN VILAR
3, RUE SAINT-EPVRE
54700 Blenod Les Pont A Mousson

