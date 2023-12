Les chants de Noël Salle Jean Renoir Martigues, 13 décembre 2023, Martigues.

Les chants de Noël Mercredi 13 décembre, 19h30 Salle Jean Renoir Gratuit Entrée libre

Ce spectacle est une invitation au voyage pour célébrer la « Navidad Negra » qui prend sa source dans les villes de Pisco, Canale, China, Ica pour se répandre au fil du temps dans tout le pays.

Sous le signe de la convivialité vous découvrirez une tradition lointaine et singulière ou les mélodies andines fusionnent aux poèmes chantés en espagnol.

Porté par ses rythmes et ses sonorités issus du brassage des cultures, le Noël Péruvien vous conduira vers une ambiance émouvante, mélancolique et inévitablement festive.

Attention : Changement de lieu et d’horaire !

Gratuit

Salle Jean Renoir Allée Jean Renoir 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « picasso@ville-martigues.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 04 42 07 32 41 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-13T19:30:00+01:00 – 2023-12-13T21:00:00+01:00

