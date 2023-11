« Lever de chapeau » à Ricardo Montserrat Salle Jean Renoir Martigues, 8 décembre 2023, Martigues.

Un moment convivial avec de nombreuses et nombreux invités autour de son travail et de nos souvenirs, de « L’AMOUR FOU » (2008) à « LA VILLE EST BELLE » (2016).

Martigues est une terre d’accueil et d’hospitalité, c’est comme cela que nous aimons notre Ville et nous l’enrichissons ; bien des hommes et bien des femmes y sont passés, chacune et chacun avec leur personnalité, leur histoire, leur apport.

Ricardo Montserrat, écrivain et dramaturge y a vécu de nombreux mois en résidence à tel point qu’il en est devenu un lecteur attentif, sincère, engagé au plus près des habitantes et habitants.

Fils de républicains espagnols, ce Don Quichotte de l’écriture et de la vie aura marqué celles et ceux qui l’ont croisé tant sa posture était singulière. Faite d’une grande humanité teintée d’une radicalité à faire trembler les murs du confort permanent ; il a fait des mots des oublié·e·s, des gens simples, une littérature savoureuse et engagée.

Décédé en 2020 au Chili, nous nous devions de lui consacrer un moment pour nous retrouver.

De « L’AMOUR FOU » à « LA VILLE EST BELLE », il arpentait la terre martégale et l’étang de Berre, son chapeau bien arrimé sur sa tête en capitaine de vaisseau, il accouchait de chacune et de chacun son histoire, l’histoire vraie ou rêvée, c’était selon, une parole libératrice.

C’est sans doute de sa double origine de fils d’immigrés et de son premier métier d’instituteur qu’il établira comme principe d’être aux côtés des plus humbles, des ouvriers, des immigré·e·s, des laissé·e·s pour compte… mais aussi des autres, de tous les autres ; la raison de sa vie !

Au total, un engagement viscéral pour porter la voix de celles et ceux qui n’en n’ont pas mais aussi des cris, des colères pour ne pas dormir car les injustices de toutes natures courent partout. Rester vigilant·e·s, telle était sa devise, ne pas céder, avancer… avec du travail, des dizaines de productions : livres, pièces de théâtre, papiers… tant l’écriture rythmait sa vie !

Salle Jean Renoir Allée Jean Renoir Paradis Saint Roch Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

2023-12-08T18:00:00+01:00 – 2023-12-08T22:00:00+01:00

©Cédric Martigny/Opale/Leemage