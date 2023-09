« DOUTES » – Éclosion 13 vous invite à une étape de travail de sa prochaine création. Salle Jean Renoir Martigues, 9 octobre 2023, Martigues.

Présentation

La complicité entre une mère et sa fille est soumise à rude épreuve quand le doute s’installe…

Qui a raison ?

Qui a tort ?

Myriam, la mère glisse doucement dans un monde où la raison fait place à un imaginaire à douter du réel. Souad, sa fille, armée de tout son amour et de sa bienveillance tente de la ramener à une fatale réalité.

Une pièce contemporaine pour un sujet d’actualité qui met en scène les relations humaines face à Une maladie où le doute devient maître.

Cette maladie est la maladie d’alzheimer qui plonge le malade et son entourage dans le doute de leurs croyances.

Autrice : Malika FECIH

Metteure en scène : Dominique SICILIA

Interprètes : Catherine LECOQ, Fanny ROGER, Belkacem TIR

Création sonore : Laurent LECOQ

Durée du spectacle : 1h10

« Doutes » est mon deuxième ouvrage sur un sujet qui me tient à cœur, la maladie d’Alzheimer. J’ai écrit pour la scène cette phase dite « des premiers signes ».

Tous les symptômes sont là et l’entourage doute, redoute… C’est pourtant l’instant de tous les espoirs, traitée précocement, il est possible de ralentir cette irréversible dégénérescence.

Pour aborder ce sujet, j’ai volontairement choisi le spectacle vivant.

Malika Fecih

En savoir plus

Éclosion 13 est une association culturelle créée en 2012 par un collectif de femmes artistes et techniciennes. Sa mission est de valoriser, promouvoir et accompagner les femmes artistes et techniciennes de la Région Sud (émergentes et/ou professionnelles).

L’association développe notamment un réseau d’entraide, de collaboration et de soutien entre les acteur.ice.s concerné.es.

Elle est particulièrement attachée à promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes auprès de différents publics grâce à la richesse des propositions artistiques présentes dans un annuaire et dans un catalogue d’ateliers.

Elle tente de renforcer les échanges interculturels avec ses voisins méditerranéens et européens, et soutient la production et la diffusion d’oeuvres artistiques au féminin.

Elle mène également des actions de sensibilisation à l’égalité H/F et la lutte contre les violences sexistes et sexuelles tant dans le domaine culturel que dans la société elle-même

Salle Jean Renoir Allée Jean Renoir Paradis Saint Roch Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.eclosion13.fr/ »}]

