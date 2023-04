Fauves Salle Jean Renoir Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Fauves Salle Jean Renoir, 31 mai 2023, Martigues. Fauves Mercredi 31 mai, 15h30 Salle Jean Renoir Gratuit sur réservations dans les Maisons de quartier + Site Pablo Picasso Finalité d’un projet dédié à la petite enfance en partenariat avec le Site Pablo Picasso, l’A.H.A. / villes pays d’art et d’histoire, les Maisons de quartier et le Musée Ziem Salle Jean Renoir Allée Jean Renoir Paradis Saint Roch Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « picasso@ville-martigues.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T15:30:00+02:00 – 2023-05-31T16:15:00+02:00

2023-05-31T15:30:00+02:00 – 2023-05-31T16:15:00+02:00 rdufy

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Salle Jean Renoir Adresse Allée Jean Renoir Paradis Saint Roch Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Age min 1 Age max 6 Lieu Ville Salle Jean Renoir Martigues

Salle Jean Renoir Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Fauves Salle Jean Renoir 2023-05-31 was last modified: by Fauves Salle Jean Renoir Salle Jean Renoir 31 mai 2023 Martigues Salle Jean Renoir Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône