Tranche de vie « Femmes en train pour Pékin » Salle Jean Renoir, 6 mai 2023, Martigues. Tranche de vie « Femmes en train pour Pékin » Samedi 6 mai, 18h00 Salle Jean Renoir entrée libre et gratuite EXPOSITION I ÉVOLUTION DES DROITS DES FEMMES, réalisée par le Centre social Eugénie Cotton.

Avec l’aimable autorisation de la Fédération Nationale des Centres d’Information sur les Droits des Femmes et des Familles (FNCIDFF).

Un témoignage de Liliane Quérou, présente à la 4e Conférence Mondiale des Femmes, organisé à Pékin en 1995. Animé par le « groupe théâtre » de Claire Moret – Centre social Paradis Saint Roch et mis en musique par la pianiste Hélène Pereira. Représentation du quatuor de danse classique dirigé par Nathalie Moisset, enseignante au Site Pablo Picasso. Salle Jean Renoir Allée Jean Renoir 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T18:00:00+02:00 – 2023-05-06T20:00:00+02:00

