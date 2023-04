Projection : « Be Natural, l’histoire cachée d’Alice Guy-Blaché » Salle Jean Renoir Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Projection : « Be Natural, l’histoire cachée d’Alice Guy-Blaché » Salle Jean Renoir, 3 mai 2023, Martigues. Projection : « Be Natural, l’histoire cachée d’Alice Guy-Blaché » Mercredi 3 mai, 18h00 Salle Jean Renoir Entrée libre et gratuite PROJECTION | « Be Natural, l’histoire cachée d’Alice Guy-Blaché », Pamela B.Green, 2020, 1H42. Première femme réalisatrice, productrice et directrice de studio de l’histoire du cinéma, Alice Guy est le sujet d’un documentaire mené tambour battant telle une enquête visant à faire (re)connaître la cinéaste et son oeuvre de par le monde. Salle Jean Renoir Allée Jean Renoir 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

